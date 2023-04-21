Мавзолей Ленина закроют на три недели

Мавзолей Ленина на Красной площади будет закрыт на три недели по причине подготовки к Параду Победу 9 мая.

Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены не будут работать в период с 23 апреля по 15 мая, сообщает РИА Новости. Кроме того, 7 мая до 13.00, а также 9 мая Кремль будет закрыт для посещений.

Мавзолей Ленина работает ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 10 утра до 13:00. Вход бесплатный.

22 апреля отмечается день рождения Ленина.


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ФОТО: РИА Новости
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