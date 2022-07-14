Красную площадь закроют для людей 14 июля
14 июля Красная площадь будет закрыта с 13:00, сообщается в Telegram-канале Исторического музея.
В сообщении также говорится, что с этого времени не будет работать и музейный магазин, который расположен на Никольской улице.
«Вход для посетителей в Исторический музей будет осуществляться через вход № 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор — со стороны Васильевского спуска», - уточнили в музее.
Ранее сообщалось, что полиция запретила депутату из Тувы развернуть флаг республики на Красной площади.
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