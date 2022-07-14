Красную площадь закроют для людей 14 июля

14 июля Красная площадь будет закрыта с 13:00, сообщается в Telegram-канале Исторического музея.

В сообщении также говорится, что с этого времени не будет работать и музейный магазин, который расположен на Никольской улице.

«Вход для посетителей в Исторический музей будет осуществляться через вход № 3 у памятника Жукову. Вход в Покровский собор — со стороны Васильевского спуска», - уточнили в музее.

Ранее сообщалось, что полиция запретила депутату из Тувы развернуть флаг республики на Красной площади.



