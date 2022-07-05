Полиция запретила депутату из Тувы развернуть флаг республики на Красной площади

Сотрудники правоохранительных органов не разрешили главе тувинского реготделения КПРФ Роману Тамоеву развернуть сине-желтый флаг региона на Красной площади в Москве. Об этом депутат сообщил на видео, опубликованном в сети.

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По словам Тамоева, с флагом он планировал проводить опрос о том, что москвичи знают о Тыве.

«Захотелось сфотографироваться с флагом нашей родной красавицы Тувы. Мне сказали, что нельзя фотографироваться с флагом из-за "законодательства". Окружили сразу десять человек, с дубинками, переговаривались по рации», - сказал депутат.

Как отметил сам Тамоев в своем ролике, «флаг похож на украинский». Также он подчеркнул, что многие опрошенные «вообще ничего не знают» о Тыве.

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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:ТуваРоссия
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