Полиция запретила депутату из Тувы развернуть флаг республики на Красной площади
Сотрудники правоохранительных органов не разрешили главе тувинского реготделения КПРФ Роману Тамоеву развернуть сине-желтый флаг региона на Красной площади в Москве. Об этом депутат сообщил на видео, опубликованном в сети.
По словам Тамоева, с флагом он планировал проводить опрос о том, что москвичи знают о Тыве.
«Захотелось сфотографироваться с флагом нашей родной красавицы Тувы. Мне сказали, что нельзя фотографироваться с флагом из-за "законодательства". Окружили сразу десять человек, с дубинками, переговаривались по рации», - сказал депутат.
Как отметил сам Тамоев в своем ролике, «флаг похож на украинский». Также он подчеркнул, что многие опрошенные «вообще ничего не знают» о Тыве.
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