Красную площадь временно закрыли для посетителей
24 августа 202312:21
Посещение Красной площади временно ограничат 24 августа. Об этом сообщил Государственный исторический музей.
«Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея — через вход № 3», — указано в сообщении в Telegram-канале учреждения.
Кроме того, музей предупредил о закрытии Покровского собора и своего магазина на Никольской улице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru