Красную площадь временно закрыли для посетителей

Посещение Красной площади временно ограничат 24 августа. Об этом сообщил Государственный исторический музей.

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«Сегодня Красная площадь будет закрыта. Вход в Главное здание музея — через вход № 3», — указано в сообщении в Telegram-канале учреждения.

Кроме того, музей предупредил о закрытии Покровского собора и своего магазина на Никольской улице.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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