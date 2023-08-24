Движение поездов между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» приостановят

Движение поездов приостановят 26-28 августа между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская», ограничения связаны с подготовкой к открытию участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех». Об этом сообщил Дептранс Москвы.

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«На время закрытия участка ... мы запустим автобусы КМ. Они будут ходить с 5:20 утра до 2 часов ночи с остановками: Селигерская, Верхние Лихоборы, Окружная, Петровско-Разумовская», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Пассажиров будут перевозить около 50 автобусов особо большого класса, интервал движения в часы пик составит до 2 минут. В то же время в Дептрансе предупредили, что автобусы КМ будут «сильно загружены». Ведомство рекомендовало использовать альтернативные маршруты: МЦК «Окружная», Серпуховско-Тимирязевскую линию, МЦД D1 и D3, а также наземный транспорт. Кроме того, Дептранс призвал москвичей по возможности избегать поездок в часы пик.

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Фото: mos.ru/Максим Денисов
ТЕГИ:Общественный ТранспортМосковское МетроМосква

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