Движение поездов между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» приостановят
Движение поездов приостановят 26-28 августа между станциями «Селигерская» и «Петровско-Разумовская», ограничения связаны с подготовкой к открытию участка Люблинско-Дмитровской линии от станции «Селигерская» до станции «Физтех». Об этом сообщил Дептранс Москвы.
«На время закрытия участка ... мы запустим автобусы КМ. Они будут ходить с 5:20 утра до 2 часов ночи с остановками: Селигерская, Верхние Лихоборы, Окружная, Петровско-Разумовская», — отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Пассажиров будут перевозить около 50 автобусов особо большого класса, интервал движения в часы пик составит до 2 минут. В то же время в Дептрансе предупредили, что автобусы КМ будут «сильно загружены». Ведомство рекомендовало использовать альтернативные маршруты: МЦК «Окружная», Серпуховско-Тимирязевскую линию, МЦД D1 и D3, а также наземный транспорт. Кроме того, Дептранс призвал москвичей по возможности избегать поездок в часы пик.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ленобласти у контрабандистов из Литвы изъяли 812 кг гашиша
- Рыбопромышленники: Россия не ловит рыбу в местах сброса воды с «Фукусимы-1»
- Красную площадь временно закрыли для посетителей
- Строительство подъездной автодороги к станции Кокошкино начнется осенью 2023 года
- Чувашская фанатка Кена из «Барби» отдала мошенникам 300 тыс. рублей
- Лидеры БРИКС поддержали реформу ООН
- Суд в Москве впервые оштрафовал Telegram за отказ удалить личные данные
- Shot: В Крыму уничтожили четыре лодки с украинскими диверсантами
- Движение поездов между «Селигерской» и «Петровско-Разумовской» приостановят
- После нападения на девушку за короткие шорты возбудили дело об экстремизме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru