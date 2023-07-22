Красную площадь временно закроют для посетителей
Доступ на Красную площадь, в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены в Москве будет закрыт 22 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отдел по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.
Ограничения введут в связи с проведением мероприятия.
«Допуск посетителей на Красную площадь, а также в Мавзолей Владимира Ильича Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — указали в ФСО.
Ранее полиция задержала на Красной площади мужчину, пытавшегося поджечь Мавзолей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Злоумышленник имел при себе коктейль Молотова. Суд арестовал мужчину на два месяца.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru