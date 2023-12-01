Красноярский суд приговорил военного к 12 годам заключения за дезертирство
Военнослужащего приговорили к 12 годам колонии строгого режима за дезертирство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Красноярского гарнизонного военного суда.
Отмечается, что речь идет о рядовом по фамилии Кеслер, который проходил военную службу в одном из регионов центральной части страны. В период с ноября прошлого года по август текущего рядовой самовольно оставил воинскую часть и дважды не прибывал на военную службу без уважительных причин. Позже мужчина решил уклониться от прохождения службы.
Рядового признали виновным в самовольном оставлении части или места службы без уважительной причины продолжительностью более месяца, совершенном в период мобилизации, а также в дезертирстве.
«Общее наказание ... составило 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — указали в суде.
Ранее Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военного к 2 годам и 9 месяцам колонии-поселения за отказ отправляться на службу, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru