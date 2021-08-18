Красноярский депутат процитировал Моргенштерна и объяснился

Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков, зачитавший во время заседания комиссии по социальному развитию отрывки из песен Моргенштерна, объяснил это желанием запретить выступления в регионе всем осужденным за пропаганду ЛГБТ и наркотиков, сообщает РИА Новости.

«Я говорю не о запрете. Я предлагаю простую вещь. Товарищ этот осужден московским судом за пропаганду то ли ЛГБТ, то ли наркотиков. Я предлагаю простую вещь – обратиться к главе города, к губернатору. На территории края запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, за унижение личности, выступления во всех территориях, учреждениях муниципальной и государственной собственности», - сказал Дюков.