Красноярский депутат процитировал Моргенштерна и объяснился

Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков, зачитавший во время заседания комиссии по социальному развитию отрывки из песен Моргенштерна, объяснил это желанием запретить выступления в регионе всем осужденным за пропаганду ЛГБТ и наркотиков, сообщает РИА Новости.

«Я говорю не о запрете. Я предлагаю простую вещь. Товарищ этот осужден московским судом за пропаганду то ли ЛГБТ, то ли наркотиков. Я предлагаю простую вещь – обратиться к главе города, к губернатору. На территории края запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, за унижение личности, выступления во всех территориях, учреждениях муниципальной и государственной собственности», - сказал Дюков.

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Он также попросил мэра Красноярска и губернатора региона рекомендовать заведениям «не проводить эту мерзость».

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Дюков цитирует отрывки из песен Моргенштерна, а потом предлагает запретить его концерт.

Сам депутат на личной странице «ВКонтакте» опубликовал аудиозапись своего «выступления по поводу Моргенштерна» на комиссии по социальному развитию горсовета.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КрасноярскДепутатМузыканты
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