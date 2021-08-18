Красноярский депутат процитировал Моргенштерна и объяснился
Депутат красноярского горсовета Вячеслав Дюков, зачитавший во время заседания комиссии по социальному развитию отрывки из песен Моргенштерна, объяснил это желанием запретить выступления в регионе всем осужденным за пропаганду ЛГБТ и наркотиков, сообщает РИА Новости.
«Я говорю не о запрете. Я предлагаю простую вещь. Товарищ этот осужден московским судом за пропаганду то ли ЛГБТ, то ли наркотиков. Я предлагаю простую вещь – обратиться к главе города, к губернатору. На территории края запретить лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, пропаганду наркотиков, за унижение личности, выступления во всех территориях, учреждениях муниципальной и государственной собственности», - сказал Дюков.
Он также попросил мэра Красноярска и губернатора региона рекомендовать заведениям «не проводить эту мерзость».
Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой Дюков цитирует отрывки из песен Моргенштерна, а потом предлагает запретить его концерт.
Сам депутат на личной странице «ВКонтакте» опубликовал аудиозапись своего «выступления по поводу Моргенштерна» на комиссии по социальному развитию горсовета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Военные США стреляли в аэропорту Кабула, чтобы сдержать толпу
- Путин и Рахмон обсудили ситуацию в Афганистане
- «Аэрофлот» отменил рейсы в Бангкок
- Художник Краснов из-за коронавируса оказался в хосписе
- СМИ сообщили об обнаружении чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В
- Лавров и глава МИД Казахстана обсудили проблему бытового национализма
- Московские следователи раскрыли убийство девушки 20-летней давности
- Красноярский депутат процитировал Моргенштерна и объяснился
- Прокурор попросил шесть лет колонии для напавшего на сотрудников ОМОНа в Москве
- На Москву обрушился тропический ливень
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru