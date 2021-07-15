«Отребье»: Лев Лещенко раскритиковал современных музыкантов
Певец, народный артист России Лев Лещенко назвал современных музыкантов отребьем. Об этом артист рассказал в интервью Газете.ру.
Лещенко отметил, что у современной молодежи «нет основания для общения, отсутствуют общие интересы, молодые люди не развиты».
«Они проводят время в барах, а в лучших случаях — ковыряются у себя в студиях все вместе. Как можно развивать свои чувства, отношения, если внутри ничего нет? Это не поэзия, а непонятно что. Я уже даже не говорю об Элджее, Моргенштерне. Они хотя бы яркие, а вот за ними идет отребье», — заявил певец.
Кроме того, артист считает, что музыку сегодня «сложно назвать музыкой». Лещенко отметил, что общается с рэпером Егором Кридом и даже считает его неплохим вокалистом, однако не понимает, зачем исполнитель занялся рэп-музыкой. По мнению звезды советской эстрады, это направление музыки — «проходящее».
«В истории остается только традиционное, и оно живет тысячелетиями», — заключил Лещенко.
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