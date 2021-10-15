Красноярские медики получали зарплату за фиктивных санитаров

Медики фиктивно оформили на работу трех человек на должность санитаров, а выделяемые на их оклады деньги несколько лет присваивали себе. По данным следствия, заместитель врача медицинского учреждения вместе со старшей медсестрой воспользовались данными трех знакомых для «зачисления» их на должность санитаров. Никто из них свои обязанности на самом деле не выполнял.

Сумма нанесенного ими материального ущерба превышает два миллиона рублей. Обвиняемые его полностью возместили.

В результате бывший заместитель главного врача получила два года лишения свободы. Ее пособница — один год и восемь месяцев условного срока.

