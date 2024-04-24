Краснов: Число терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза
В 2023 году количество терактов в России в 2023 году выросло почти в 3,5 раза, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«Сохраняется высокий уровень террористических угроз. В прошедшем году зарегистрировано почти 2,5 тыс. соответствующих преступлений», - пояснил он, выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации о состоянии законности и правопорядка.
По словам Краснова, большая часть преступлений была совершена участниками украинских радикальных организаций и их приверженцами. Он также добавил, что каждое третье преступление экстремистской направленности совершается через интернет.
Ранее ФСБ задержала сторонника украинской националистической идеологии, который планировал совершить теракт в Брянске. Силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, которое злоумышленник планировал применить во время преступления, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru