Планировавшего теракт в Москве ликвидировали недалеко от синагоги в Отрадном

На минувшей неделе ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в синагоге в Москве, который планировал уроженец одной из стран Средней Азии. При задержании тот оказал сопротивление и был нейтрализован, напоминает RT. При этом в марте силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на религиозное учреждение. Злоумышленников нейтрализовали в Калужской области. У радикалов обнаружили в том числе карту Москвы с отмеченной на ней синагогой «Даркей Шалом».

Как отметил Карпов, знакомые сообщили ему, что задержание готовившего теракт проходило на Березовой аллее. Улица расположена в нескольких минутах езды от синагоги.

«Приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана», — поделился раввин.

По словам представителя службы охраны, примерно до публикации ФСБ сведений о ликвидации террориста в учреждение приезжали правоохранители, которые посмотрели записи с камер наблюдения и провели инструктаж.

