Планировавшего теракт в Москве ликвидировали недалеко от синагоги в Отрадном
Злоумышленника, планировавшего теракт в Москве, ликвидировали неподалеку от синагоги Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» районе Отрадное. Об этом сообщил глава религиозной общины раввин Довид Карпов в беседе с РИА Новости.
На минувшей неделе ФСБ сообщила о пресечении попытки теракта в синагоге в Москве, который планировал уроженец одной из стран Средней Азии. При задержании тот оказал сопротивление и был нейтрализован, напоминает RT. При этом в марте силовики предотвратили нападение террористов с огнестрельным оружием на религиозное учреждение. Злоумышленников нейтрализовали в Калужской области. У радикалов обнаружили в том числе карту Москвы с отмеченной на ней синагогой «Даркей Шалом».
Как отметил Карпов, знакомые сообщили ему, что задержание готовившего теракт проходило на Березовой аллее. Улица расположена в нескольких минутах езды от синагоги.
«Приезжали правоохранители, расспрашивали, проводили оперативные действия, интересовались камерами, но меня тогда в синагоге не было, их встретила охрана», — поделился раввин.
По словам представителя службы охраны, примерно до публикации ФСБ сведений о ликвидации террориста в учреждение приезжали правоохранители, которые посмотрели записи с камер наблюдения и провели инструктаж.
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