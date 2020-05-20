«Красное&Белое» заявила о выполнении всех требований Роспотребнадзора

Сеть магазинов "Красное&Белое", ранее получившая предписание Роспотребнадзора о ряде нарушений в торговых точках Свердловской области, заявила, что выполнила все требования ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Роспотребнадзор назвал продолжительность лечения пациентов с COVID-19

Среди требований, в частности, были запас санитайзеров в магазинах не менее чем на 15 дней, пропуск покупателей только в защитных масках. Кроме того, в компании отметили, что в течение двух дней в торговых точках сети будут установлены бактерицидные лампы.

Накануне сотрудники Роспотребнадзора провели более 280 магазинов сети в регионе. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram написал, что лицензия компании может быть отозвана, если нарушения не будут устранены.

Ранее ограничительные меры по коронавирусу продлили в Свердловской области до 25 мая из-за вспышки коронавируса среди сотрудников склада «Красное&белое». В компании отметили, что среди персонала магазинов не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:Свердловская ОбластьРоспотребнадзор
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры