«Красное&Белое» заявила о выполнении всех требований Роспотребнадзора
Сеть магазинов "Красное&Белое", ранее получившая предписание Роспотребнадзора о ряде нарушений в торговых точках Свердловской области, заявила, что выполнила все требования ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
Среди требований, в частности, были запас санитайзеров в магазинах не менее чем на 15 дней, пропуск покупателей только в защитных масках. Кроме того, в компании отметили, что в течение двух дней в торговых точках сети будут установлены бактерицидные лампы.
Накануне сотрудники Роспотребнадзора провели более 280 магазинов сети в регионе. После этого губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram написал, что лицензия компании может быть отозвана, если нарушения не будут устранены.
Ранее ограничительные меры по коронавирусу продлили в Свердловской области до 25 мая из-за вспышки коронавируса среди сотрудников склада «Красное&белое». В компании отметили, что среди персонала магазинов не было выявлено ни одного случая заражения инфекцией.
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