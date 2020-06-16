Краснодарский край откроется для туристов с 21 июня
Власти Краснодарского края планируют открыть регион для туристов с 21 июня. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил региональный губернатор Вениамин Кондратьев, пишет РБК.
Так, по словам Кондратьева, со следующей недели будет отменен обязательный двухнедельный карантин для приезжающих в регион. Он добавил, что на текущий момент в регионе возобновили деятельность большинство предприятий санаторно-курортной отрасли.
Как заявил губернатор, у всех россиян, приезжающий в край, будут измерять температуру и тестировать на наличие коронавируса. Далее, согласно главе края, никаких препятствий по передвижению для туристов не будет, однако адрес своего местонахождения в регионе нужно будет предоставить.
Между тем, Кондратьев отметил, что в случае обнаружения заразившегося COVID-19 в санатории, его сразу же закроют на карантин.
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