Краснодарский губернатор предложил закрыть заповедник «Утриш» после пожара
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев намерен в понедельник обсудить с Минприроды России введение в заповеднике «Утриш» режима максимального покоя для его восстановления и сохранения. Об этом губернатор заявил на совещании с экологами, лесничими, сотрудниками МЧС и волонтерами, где обсуждалась проблема обеспечения пожарной безопасности лесного фонда. обеспечение режима максимального покоя заповедника, сообщает РИА Новости.
«Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека — ни за деньги, ни без денег», — цитирует требование Кондратьева пресс-служба губернатора.
При этом Кондратьев задался вопросом, как можно «за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться». Губернатор потребовал обследовать пострадавшую территорию, сообщает RT.
Напомним, площадь пожара, который произошел на этой неделе, затронула заповедник «Утриш» и краевой заказник «Большой Утриш». Они относятся к особо охраняемым природным территориям федерального и регионального значения.
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