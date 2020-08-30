Краснодарский губернатор предложил закрыть заповедник «Утриш» после пожара

«Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека — ни за деньги, ни без денег», — цитирует требование Кондратьева пресс-служба губернатора.

При этом Кондратьев задался вопросом, как можно «за деньги жить в домиках, которые предоставляет заповедник, если там вообще нельзя находиться». Губернатор потребовал обследовать пострадавшую территорию, сообщает RT.

Напомним, площадь пожара, который произошел на этой неделе, затронула заповедник «Утриш» и краевой заказник «Большой Утриш». Они относятся к особо охраняемым природным территориям федерального и регионального значения.

