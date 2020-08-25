Губернатор обвинил туристов-«дикарей» в пожарах на Кубани
Причиной пожаров, охвативших леса Черноморского побережья, могло стать неосторожное обращение с огнем туристов, отдыхающих «дикарём». Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в эфире «России 24».
По его словам, в горах отдыхают туристы с палатками, которые готовят еду на костре. Именно их небрежное обращение с огнем и могло стать причиной лесных пожаров. Губернатор подчеркнул, что это его личное мнение и во всем еще предстоит разобраться следствию.
Ранее во вторник ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что на территории региона действуют четыре загорания лесной подстилки. Наиболее сложная обстановка сейчас в Анапе, передает RT. Около тысячи туристов эвакуированы под Анапой из-за лесного пожара в районе заповедника Утриш. Об этом сообщает администрация города-курорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru