«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов
Предприниматель Олег Кан по прозвищу «крабовый король» оставил долги на 336 миллиардов рублей, которые хотят взыскать, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные базы судебных приставов и иных документов.
Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Так, в апреле 2024 года судьи признали его виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году, за это ему назначили 17 лет колонии строгого режима и компенсацию потерпевшим морального вреда в размере 18 миллионов рублей. По второму делу он обвиняется в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде стратегически важных ресурсов.
В материале уточняется, что Арбитражный суд Приморского края выдал в отношении «Крабового короля» исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 миллиардов рублей. Однако в июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока. Среди них также числился Кан.
Ранее в Генпрокуратуре заявили, что считают информацию о гибели бизнесмена Олега Кана инсценировкой, передает RT.
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