«Крабовый король» Кан оставил долги на 336 миллиардов долларов

Кан заочно проходит по двум уголовным делам. Так, в апреле 2024 года судьи признали его виновным в организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко в 2010 году, за это ему назначили 17 лет колонии строгого режима и компенсацию потерпевшим морального вреда в размере 18 миллионов рублей. По второму делу он обвиняется в создании преступного сообщества, уклонении от уплаты таможенных платежей и контрабанде стратегически важных ресурсов.

В материале уточняется, что Арбитражный суд Приморского края выдал в отношении «Крабового короля» исполнительный лист от 2 апреля 2024 года на сумму более 336 миллиардов рублей. Однако в июне пятый арбитражный апелляционный суд отказал в жалобах на решение Арбитражного суда Приморья о взыскании по иску Генпрокуроры 358,7 миллиарда рублей с рыбопромышленников Дальнего Востока. Среди них также числился Кан.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что считают информацию о гибели бизнесмена Олега Кана инсценировкой, передает RT.

