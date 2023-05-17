В ФНС заявили о «сюрпризах» при обмене налоговыми данными с другими странами

Обмен налоговой информацией с другими государствами преподносит «сюрпризы», заявила начальник управления трансфертного ценообразования Федеральной налоговой службы (ФНС) Александра Кадет. Об этом пишет РБК.

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Представитель ведомства отметила, что некоторые «дружественные страны» не отвечают на запросы. При этом «недружественные» государства зачастую готовы обмениваться информацией, рассказала Кадет.

По ее словам, позиция стран по вопросу антироссийских санкций не всегда совпадает с поведением национальных налоговых органов.

Кадет предположила, что молчание «дружественных» стран в налоговых вопросах может быть связано с опасением введения вторичных санкций. Большинство из них не объяснили свою позицию, уточнила представитель ФНС.

Минэкономразвития РФ в конце апреля выступило за продление налоговых льгот для самозанятых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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