Козловский снова выиграл суд с Бородиным по иску о защите чести и достоинства

Козловский уточнил, что суд постановил «признать несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения», которые Бородин распространял о нём в соцсетях, в том числе информацию «о якобы призывах к митингам и протестам».

По решению суда, глава ФПБК должен удалить все упомянутые заявления об актёре, а также выпустить опровержение и выплатить один рубль компенсации. Козловский указал, что в противном случае «Бородин попадет под пристальное внимание судебных приставов, будет ограничен в выездах, и его имущество... рискует оказаться под арестом».

«Я искренне рад... правда и справедливость оказались возможны... Мне больно наблюдать за масштабной кампанией по уничтожению репутации и созданию предвзятого общественного мнения вокруг творческих людей... как быстро эта ложь... разрушает карьеры талантливых людей... которые продолжают... работать, создавать и развивать культуру страны», - написал Козловский.

Актёр добавил, что ждёт от Бородина положенный ему по решению суда рубль, так как «при дефиците работы на Родине в привычной и любимой для меня сфере кино и театра - копейка рубль бережет».

Весной 2023 года Бородин направил заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии, указав, что артист уехал в США после начала СВО.

В ответ актёр указал, что не имеет второго гражданства, а в США уезжал с целью навестить своего ребёнка. Поданный им иск был удовлетворён, после чего Бородин объявил, что будет обжаловать принятое судом решение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».