Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства

Актёр Данила Козловский отсудил у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства, сообщает Telegram-канал Shot.

СМИ: московская прокуратура проверит актера Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

По данным канала, иск артиста зарегистрировали только с третьей попытки. Обратиться в суд Козловский решил после того, как Бородин призвал Генпрокуратуру РФ проверить его по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

В ответ на претензии общественника актёр указал, что не имеет второго гражданства, а в США уезжал с целью навестить своего ребёнка.

В итоге иск Козловского был удовлетворён, Бородин же, в свою очередь, намерен обжаловать принятое судом решение.

Ранее глава ФПБК потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ популярного шоумена Александра Гудкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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