Козловский отсудил у Бородина один рубль по иску о защите чести и достоинства

По данным канала, иск артиста зарегистрировали только с третьей попытки. Обратиться в суд Козловский решил после того, как Бородин призвал Генпрокуратуру РФ проверить его по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

В ответ на претензии общественника актёр указал, что не имеет второго гражданства, а в США уезжал с целью навестить своего ребёнка.

В итоге иск Козловского был удовлетворён, Бородин же, в свою очередь, намерен обжаловать принятое судом решение.

Ранее глава ФПБК потребовал признать иноагентом и проверить на финансирование ВСУ популярного шоумена Александра Гудкова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

