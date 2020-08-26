«Довольно уродливо». Литературовед о вводе феминитивов на Украине

«Это придумали не только украинцы, это общая тенденция. Мы живем во время, когда крайности выдаются гораздо больше, чем разумная позиция, я уж не говорю о золотой середине. Поэтому сейчас идет этот гендерный шум и гендерный вал, а это довольно логичное его продолжение. Мое к этому отношение? Крайности я не люблю, радикализмы не ценю. Будет ли это у нас? Здесь нужно подумать, раньше кончится эта тенденция во всемирном масштабе или мы все-таки попытаемся к ней подключиться. Надеюсь, что мы к ней подключаться не будем. А что касается собственно языкового аспекта – пока такие новшества выглядят довольно уродливо. На мой слух, они коверкают язык», - добавил он.

В мае 2019 года, что министерство образования и науки Украины приняло новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. В качестве примеров приводились такие слова, как поэтка, членкиня и критикесса.

