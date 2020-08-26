«Довольно уродливо». Литературовед о вводе феминитивов на Украине
Доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в эфире НСН высказал свое отношение к «гендерному шуму».
Министерство развития экономики Украины утвердило приказ, согласно которому устанавливается право сотрудниц требовать, чтобы в кадровой документации должность была адаптирована под лицо женского пола. В качестве примера ведомство приводит варианты: инженер – инженерка, социолог – социологиня, станочник широкого профиля – станочница широкого профиля.
Литературовед, доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в эфире НСН заявил, что не поддерживает тенденцию гендерных крайностей. Он высказал надежду, что мода на феминитивы закончится до того, как Россия захочет в этом поучаствовать.
«Это придумали не только украинцы, это общая тенденция. Мы живем во время, когда крайности выдаются гораздо больше, чем разумная позиция, я уж не говорю о золотой середине. Поэтому сейчас идет этот гендерный шум и гендерный вал, а это довольно логичное его продолжение. Мое к этому отношение? Крайности я не люблю, радикализмы не ценю. Будет ли это у нас? Здесь нужно подумать, раньше кончится эта тенденция во всемирном масштабе или мы все-таки попытаемся к ней подключиться. Надеюсь, что мы к ней подключаться не будем. А что касается собственно языкового аспекта – пока такие новшества выглядят довольно уродливо. На мой слух, они коверкают язык», - добавил он.
В мае 2019 года, что министерство образования и науки Украины приняло новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. В качестве примеров приводились такие слова, как поэтка, членкиня и критикесса.
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