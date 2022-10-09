Коуч раскрыла три способа поднять самооценку
Чтобы сохранить самооценку, следует ограничить общение с людьми, которые заставляют испытывать вину и ущербность, рекомендует сертифицированный коуч и бизнес-тренер, автор программ личностного роста Мария Кармин в беседе с «Мослентой» также назвала еще три способа.
Во-первых, коуч рекомендовала для общения выбирать людей, которые мотивируют на раскрытие сильных качеств.
Во-вторых, Кармин посоветовала составить список из ста личных достижений для поднятия самооценки.
«Поначалу он может даваться с трудом, потому что захочется писать только поистине значимые и признанные победы. Но постепенно вы поймете, что достижения — это то, чем вы гордитесь, что потребовало от вас усилий и являлось вашим прогрессом по отношению к самому себе», — пояснила бизнес-тренер.
В-третьих, коуч предложила ответить на вопрос, «что у меня получается лучше, чем у 80 процентов людей в моем окружении». При затруднении рекомендовала обратиться за поддержкой к родственникам и друзьям.
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