Коуч по пикапу посоветовала россиянкам проверить мужчину перед первым свиданием
Психолог, коуч по женскому пикапу Элена Гамаюн заявила, что перед встречей после онлайн-знакомства женщине следует убедиться в адекватности мужчины, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, для этого нужно использовать видеозвонок, который может стать первым фильтром: если внешность мужчины не оттолкнёт женщину и она не почувствует опасность, то от свидания можно не отказываться.
Эксперт отметила, что на встрече следует «смотреть на мужчину критически и не оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон».
«Важно отметить, как он себя ведёт, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения», — добавила Гамаюн.
Ранее эксперты выяснили, что порядка 40% россиян считают автомобильные пробки подходящим местом для знакомства, сообщает RT.
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