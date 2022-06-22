Коуч по пикапу посоветовала россиянкам проверить мужчину перед первым свиданием

По её словам, для этого нужно использовать видеозвонок, который может стать первым фильтром: если внешность мужчины не оттолкнёт женщину и она не почувствует опасность, то от свидания можно не отказываться.

Эксперт отметила, что на встрече следует «смотреть на мужчину критически и не оставлять без присмотра свои вещи, сумочку и телефон».

«Важно отметить, как он себя ведёт, какой у него культурный уровень, интеллект, манера общения», — добавила Гамаюн.

Ранее эксперты выяснили, что порядка 40% россиян считают автомобильные пробки подходящим местом для знакомства, сообщает RT.

