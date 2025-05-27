Появились фото котят манулов из Новосибирского зоопарка

В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило родились котята манулов.

Детеныш цепкохвостого сцинка появился на свет в Московском зоопарке

По данным РИА Новости, трое котят уже выходят из своего домика на прогулки.

В зоопарке пообещали позже раскрыть точное количество родившихся малышей.

Ранее в Московском зоопарке рассказали о рождении детеныша эластичной черепахи, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Дикие ЖивотныеЗоопаркНовосибирск

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