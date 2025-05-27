Появились фото котят манулов из Новосибирского зоопарка
27 мая 202508:59
В Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило родились котята манулов.
По данным РИА Новости, трое котят уже выходят из своего домика на прогулки.
В зоопарке пообещали позже раскрыть точное количество родившихся малышей.
Ранее в Московском зоопарке рассказали о рождении детеныша эластичной черепахи, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru