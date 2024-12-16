Котяков: У россиян есть три выходных перед новогодними праздниками

Котяков заявил, что россияне отдохнут 29, 30, 31 числа и добавил, что «работать-то все-таки надо».

Марина Лопатина в свою очередь в беседе с РИА Новости рассказала, что россиян ожидает 11 дней отдыха в грядущие новогодние праздники.

Так, выходной с субботы, 4 января, перенесли на 2 мая, и с воскресенья, 5 января, — на 31 декабря следующего года, так эти дни уже являются выходными. При этом рабочий день с понедельника, 30 декабря, перенесен на субботу, 28 декабря, а выходной на 31 декабря перенесли с 7 января, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

