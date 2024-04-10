Котяков рассказал Путину о назначении российских пенсий в новых регионах
Российская пенсия с начала 2023 года была назначена 1,4 млн жителей новых регионов России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
На встрече с главой государства Владимиром Путиным он отметил, что это «потребовало обработки документов», подтверждение стажа и прочей необходимой информации «проходило вручную».
«Активно использовали инструмент командирования сотрудников... привлекали наши подразделения из других 75 субъектов с точки зрения дистанционной обработки тех сведений, которые к нам поступают», - указал министр.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут докупить для пенсии трудовой стаж и нужные пенсионные баллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru