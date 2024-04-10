Котяков рассказал Путину о назначении российских пенсий в новых регионах

На встрече с главой государства Владимиром Путиным он отметил, что это «потребовало обработки документов», подтверждение стажа и прочей необходимой информации «проходило вручную».

«Активно использовали инструмент командирования сотрудников... привлекали наши подразделения из других 75 субъектов с точки зрения дистанционной обработки тех сведений, которые к нам поступают», - указал министр.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут докупить для пенсии трудовой стаж и нужные пенсионные баллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

