Котяков рассказал Путину о назначении российских пенсий в новых регионах

Российская пенсия с начала 2023 года была назначена 1,4 млн жителей новых регионов России. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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На встрече с главой государства Владимиром Путиным он отметил, что это «потребовало обработки документов», подтверждение стажа и прочей необходимой информации «проходило вручную».

«Активно использовали инструмент командирования сотрудников... привлекали наши подразделения из других 75 субъектов с точки зрения дистанционной обработки тех сведений, которые к нам поступают», - указал министр.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что россияне могут докупить для пенсии трудовой стаж и нужные пенсионные баллы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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