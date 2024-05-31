Котяков: При назначении семьям налоговой выплаты будут учитываться дети до 23 лет
Новый налоговый вычет для семей будет выплачиваться при условии наличия двух и более детей до 18 лет или 23 лет, при условии обучения на дневном отделении, пояснил глава Минтруда РФ Антон Котяков, передает ТАСС.
При этом, по его словам, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.
Выплата будет начисляться с 2026 года и охватит 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.
«Новый механизм поддержки наших семей полностью финансируется из федерального бюджета», - добавил министр.
Ранее стало известно, что семьи с детьми смогут получить налоговый «кэшбэк» или «тринадцатую зарплату», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru