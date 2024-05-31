Котяков: При назначении семьям налоговой выплаты будут учитываться дети до 23 лет

При этом, по его словам, среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека.

Выплата будет начисляться с 2026 года и охватит 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей.

«Новый механизм поддержки наших семей полностью финансируется из федерального бюджета», - добавил министр.

Ранее стало известно, что семьи с детьми смогут получить налоговый «кэшбэк» или «тринадцатую зарплату», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

