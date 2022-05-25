Котяков: пособия, рассчитываемые по прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически

По заявлению Котякова, величина прожиточного минимума используется для расчета пособий беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям.

С 1 июня прожиточный минимум трудоспособных граждан России составит 15 172 рублей после индексации. В свою очередь, прожиточный минимум для пенсионеров составит 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.

