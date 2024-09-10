Котяков: Новые нацпроекты «Семья» и «Кадры» представят в сентябре

Национальные проекты «Семья» и «Кадры» представят общественности уже в сентябре. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в беседе с РИА Новости.

Как отметил глава Минтруда, власти скорректировали линейки показателей, учтя объем финансирования.

«Будут включены дополнительные мероприятия, сделана более точная связь между национальными проектами. Я думаю, что в ближайшие две недели, в сентябре, они будут уже представлены... в полном объеме», — рассказал Котяков.

Планы мероприятий в нацпроектах уже были поддержаны премьер-министром Михаилом Мишустиным, на стратегических сессиях с ним определили вопросы, которые нужно отработать, и устраняют замечания. Новые нацпроекты начнут действовать с 1 января следующего года.

Ранее Мишустин заявил, что в нацпроект «Семья» включат пять федеральных проектов, которые позволят усилить помощь семьям при появлении ребенка, на всех этапах его взросления, а также выстроить целостную систему поддержки, пишет 360.ru.

