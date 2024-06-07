Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года

Путин анонсировал привязку МРОТ к медианной зарплате с 2025 года Режим ЧС федерального уровня введён в 11-и регионах Суд в Москве арестовал экс- замгубернатора Краснодарского края по делу о взятке Суд в Москве арестовал гражданина Франции по делу о нарушении правил работы иноагента Режиссёр Грымов представит 9 июня новую просветительскую лекцию