Котяков: индексация пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 февраля 2025 года
7 июня 202419:18
Пенсию работающим пенсионерам проиндексируют, предположительно, 1 февраля 2025 года. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает РИА Новости.
По его словам, сейчас стоит задача максимально быстро подготовить всю нормативно-правовую базу.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru