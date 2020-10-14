Костромская «уборщица-чиновница» опровергла заражение от Собчак
Администрация Повалихинского сельского поселения Костромской области опровергла сообщения о заражении его главы Марины Удгодской коронавирусом от Ксении Собчак. Удгодская стала известной после того как выиграла выборы у своего бывшего шефа, работая до этого уборщицей.
Утверждения о том, что она якобы заподозрила у себя COVID-19 после визита инфицированной телеведущей появились ранее сегодня в сети. Сообщения распространились со ссылкой на саму сельскую чиновницу, которой приписывали жалобы на подъём температуры и заболевание дочери, сообщает «Свободная пресса».
Однако в администрации поселения заявили Главному порталу Костромы, что Марина Удгодская находится на рабочем месте и не собирается уходить на карантин.
Ксения Собчак побывала в Повалихино на прошлой неделе, чтобы взять интервью у новой главы поселения. Уже на этой неделе в СМИ появились сообщения, что блогер и телеведущая заразилась коронавирусом и отменила все очные встречи и мероприятия, отмечает URA.RU.
Правда сама Собчак в своём Telegram-канале опубликовала опровержение этой информации.
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