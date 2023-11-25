Костромская и Архангельская области вошли в рейтинг «сказочных» регионов
Костромская и Архангельская области вошли в рейтинг самых «сказочных» регионов России. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования сервиса для путешествий Туту.ру.
Костромская область считается родиной Снегурочки. В Костроме находятся терем и резиденция внучки главного зимнего волшебника, в Щелыкове — еще одна резиденция. Далее в рейтинге следует Архангельская область, район Кенозера в ней связывают с Иванушкой-дурачком.
«В Кенозерье, рядом с деревней Вершинино, жил ученый-фольклорист Александр Нечаев. Он, собрав множество народных сказаний, реабилитировал образ Иванушки, объяснив, что на самом деле он не дурачок, а очень даже умный малый. Книгу Нечаева "Иван меньшой — разумом большой" переиздавали десятки раз. Сейчас в Кенозерье открыт национальный парк», — указали аналитики.
Также в число «сказочных» регионов вошла Ульяновская область: по словам местных краеведов, именно здесь родился Колобок.
«В Ульяновске, тогда еще Симбирске, круглые хлебные колобки назывались колебятками. Поэтому и Колобка решили "прописать" там», — говорится в исследовании.
Кроме того, в рейтинг включили Ярославскую область. На территории региона, в Ростове Великом, находится частный музей Царевны-лягушки: у жившего здесь племени меря лягушка считалась священным существом. При этом Жар-птица «обитает» в Палехе Ивановской области. По легенде, сказочная птица взмахнула огненными крыльями, пролетая здесь, и в итоге появилась поляна, на которой обосновались творческие люди.
Аналитики также отметили город Ишим (Тюменская область) — родину Конька-Горбунка, где родился автор известной сказки Петр Ершов. В рейтинг включили и Тверскую область: близ местной деревни Гадово (ныне — поселок Приволжский) находилось «море Змеево», где по преданию родился Змей Горыныч.
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