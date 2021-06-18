Костолевский госпитализирован с подозрением на COVID-19
Актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.
По его данным, 72-летний народный артист России почувствовал себя плохо дома, после чего ему вызвали скорую помощь. Медики подозревают, что артист мог заразиться коронавирусной инфекцией.
Игорь Костолевский является президентом российской национальной театральной премии «Золотая маска». Снимается в кино и играет в театре. Одной из последних его работ в кино стала роль в телесериале «Триггер».
В Москве за минувшие сутки было зафиксировано максимальное число новых зараженных коронавирусной инфекцией – 9056 человек, передает RT.
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