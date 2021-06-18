Костолевский госпитализирован с подозрением на COVID-19

Актер Игорь Костолевский госпитализирован с пневмонией. Об этом сообщил Telegram-канал 112 со ссылкой на свой источник.

По его данным, 72-летний народный артист России почувствовал себя плохо дома, после чего ему вызвали скорую помощь. Медики подозревают, что артист мог заразиться коронавирусной инфекцией.

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Игорь Костолевский является президентом российской национальной театральной премии «Золотая маска». Снимается в кино и играет в театре. Одной из последних его работ в кино стала роль в телесериале «Триггер».

В Москве за минувшие сутки было зафиксировано максимальное число новых зараженных коронавирусной инфекцией – 9056 человек, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АктерыКоронавирус
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