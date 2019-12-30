«Кость в горле у американцев»: Историк рассказал о главных причинах распада СССР
Главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков рассказал НСН, что Запад готовился сокрушить СССР и нашел подходящий момент.
30 декабря Союз Советских Социалистических Республик (СССР) мог бы отметить 97 день рождения. Договор об образовании СССР был согласован 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырёх республик: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Он был утверждён и вступил в силу 30 декабря - это день и считается датой образования СССР. В состав Советского Союза на тот момент вошли Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР. Впоследствии Советский Союз насчитывал 15 союзник республик.
Между тем, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков рассказал НСН, в чём кроются главные причины распада Совесткого Союза.
«Всё очень просто: мы были костью в горле у американцев и Западной Европы. И они делали всё, чтобы нас уничтожить. В руководстве КПСС в середине 1980-х годов нашлись те, кто стал продавать свою страну, а потом добавился ещё и Ельцин. Вот и всё. Мы бы прожили нормально, не будь у нас во главе страны предателей национальных интересов. Когда происходили все эти события, связанные с Берлинской стеной и так далее, что творилось у нас на телевидении? Страна сумела бы преодолеть это очередное давление Запада, если бы не то, что с нами сотворили те, кто оказался наверху», — отметил собеседник НСН.
Юрий Жуков подчеркнул, что изъятые из магазинов продукты и вещи были спрятаны в дальние хранилища. И люди, вместо того, чтобы подумать о том, что у них отбирают Родину и встать на её защиту, были вынуждены, высунув язык, гонять по городам в поисках куска хлеба, бутылки водки и пачки сигарет.
«Всё заслонила острая нехватка, которая была создана искусственно. Людей отвлекли от главного события, заставив думать только о желудке и собственной шкуре. Главное - это то, что Запад долго готовился к тому, чтобы сокрушить СССР, и нашёл самый подходящий момент. Александр Яковлев и Эдуард Шеварнадзе при Горбачеве, которые сделали всё возможное, чтобы затуманить мозги людей, а потом добавились и все ельцинские дела. Это было целенаправленное уничтожение Советского Союза - одной из двух сверхдержав. Страшного конкурента Соединённым Штатам и Европейскому союзу, которые не могли вынести нашего присутствия на планете», — заключил эксперт.
Резюмируя, доктор исторических наук подчеркнул, что и сегодня Запад делает всё для того, чтобы СССР - в том или ином виде - никогда не восстановился.
Напомним, к концу 1980-х годов изменения в экономической и политической жизни страны привели к углублению противоречий между центром и союзными республиками. В результате, в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а произошедшие события в Москве в августе 1991 года ускорили процесс распада СССР. К сентябрю 1991 года из Союза вышли Литва, Латвия и Эстония. 8 декабря 1991 года руководители РСФСР, Украины и Белоруссии на встрече в Беловежской Пуще объявили, что СССР перестал существовать, и договорились сформировать новую ассоциацию — Содружество Независимых Государств (СНГ).
25 декабря в отставку ушёл первый и последний президент СССР Михаил Горбачев.
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