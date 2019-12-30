«Кость в горле у американцев»: Историк рассказал о главных причинах распада СССР

30 декабря Союз Советских Социалистических Республик (СССР) мог бы отметить 97 день рождения. Договор об образовании СССР был согласован 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырёх республик: РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР. Он был утверждён и вступил в силу 30 декабря - это день и считается датой образования СССР. В состав Советского Союза на тот момент вошли Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Украинская ССР, Белорусская ССР и Закавказская СФСР. Впоследствии Советский Союз насчитывал 15 союзник республик.

Между тем, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории РАН Юрий Жуков рассказал НСН, в чём кроются главные причины распада Совесткого Союза.

«Всё очень просто: мы были костью в горле у американцев и Западной Европы. И они делали всё, чтобы нас уничтожить. В руководстве КПСС в середине 1980-х годов нашлись те, кто стал продавать свою страну, а потом добавился ещё и Ельцин. Вот и всё. Мы бы прожили нормально, не будь у нас во главе страны предателей национальных интересов. Когда происходили все эти события, связанные с Берлинской стеной и так далее, что творилось у нас на телевидении? Страна сумела бы преодолеть это очередное давление Запада, если бы не то, что с нами сотворили те, кто оказался наверху», — отметил собеседник НСН.