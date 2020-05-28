Космонавт-испытатель Олег Артемьев отметил серьезность угрозы COVID-19

Депутат Московской городской думы, космонавт-испытатель Олег Артемьев призвал граждан соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказал Артемьев «Аргументам и фактам» в его ближнем окружении коронавирусом заразились сотрудник и близкий друг. Он отмечает, что людей трудно уговорить, чтобы они вызвали врача, особенно мужчин. Заболевший сотрудник в итоге выздоровел, однако болезнь протекала непросто, поэтому ему предстоит ещё длительное восстановление после воспаления лёгких.

Кроме того Артемьев рассказал, что коронавирусом переболели многие его знакомые, некоторые из них скончались. Космонавт назвал происходящее «войной с вирусом» и выразил сожаление, что многие шутят по этому поводу. При этом Артемьев уверен, что в России борьба с COVID-19 ведётся должным образом.

