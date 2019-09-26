Космонавт Геннадий Манаков умер на 70-м году жизни

26 сентября 201921:18

Герой СССР, космонавт Геннадий Манаков умер в 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Отмечается, что Манаков скончался 26 сентября. Причины смерти космонавта не сообщаются.

Манаков родился 1 июня 1950 года в Оренбургской области. Свой первый полет космос в качестве командира экипажа «Союза» совершил в 1990 году. Он стал первым космонавтом в ручном режиме осуществившим пристыковку космического корабля со станцией.

В июле 2000 года приказом Минобороны РФ уволен в запас.


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ФОТО: pixabay.com
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