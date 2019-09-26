Космонавт Геннадий Манаков умер на 70-м году жизни

Отмечается, что Манаков скончался 26 сентября. Причины смерти космонавта не сообщаются.

Манаков родился 1 июня 1950 года в Оренбургской области. Свой первый полет космос в качестве командира экипажа «Союза» совершил в 1990 году. Он стал первым космонавтом в ручном режиме осуществившим пристыковку космического корабля со станцией.

В июле 2000 года приказом Минобороны РФ уволен в запас.



