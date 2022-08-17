Космонавт Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС

Космонавт Олег Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС. Об этом сообщает Роскосмос.

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Отмечается, что причиной стала проблема со скафандром.

По данным ведомства, Артемьев пробыл в космосе около трех часов вместо запланированных шести. Он вышел в открытый космос вместе с коллегой Денисом Матвеевым для подготовки дистанционного манипулятора.

В Роскосмос заявили, что здоровью космонавта ничего не угрожает.

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ФОТО: vk.com/olegmks
ТЕГИ:Роскосмос
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