Космонавт Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС
17 августа 202219:53
Космонавт Олег Артемьев досрочно вернулся из открытого космоса на МКС. Об этом сообщает Роскосмос.
Отмечается, что причиной стала проблема со скафандром.
По данным ведомства, Артемьев пробыл в космосе около трех часов вместо запланированных шести. Он вышел в открытый космос вместе с коллегой Денисом Матвеевым для подготовки дистанционного манипулятора.
В Роскосмос заявили, что здоровью космонавта ничего не угрожает.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru