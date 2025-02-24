«Космические цены?»: Подорожание такси в Москве с 1 марта назвали байкой
На стадии регистрации водителей ожидает множество чудес, при этом экзамен слишком простой для тех, кто знает Москву и давно ездит по столице за рулем, сказал в эфире НСН Евгений Грэк.
Цены на такси в столице существенно не повысятся в начале весны, заявил в интервью НСН координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.
По данным ТАСС, с 1 марта цены на такси в московском регионе могут вырасти в три раза. Это объясняется тем, что без прохождения аттестации водители такси в Москве и Подмосковье не смогут с этой даты принимать заказы, а по состоянию на середину февраля, аттестацию якобы получила только треть таксистов. Грэк назвал это «байкой».
«Если бы у нас по каждой байке поднимали цены, у нас стоимость такси уже равнялась бы космическому кораблю, наверное. Не будет никаких повышений. По большому счету, я не вижу в законодательстве серьезных причин отстранять водителей. Если человек уже получил разрешение, кто его будет отзывать и каким образом, на что ссылаясь?» - сказал эксперт.
При этом он указал на проблемы с системой регистрации водителей.
«Если мы говорим про город Москва, экзамен для москвича никакой трудности не предоставляет. Более того, он, наверное, даже излишне простой для человека, который родился в Москве, ездит за рулем такси и знает этот город. Но возникают немножко другие сложности. Для того, чтобы пройти аттестацию, надо зайти в систему КИС "АРТ", а в ней очень большие нелады, начиная от того, что водителям регулярно говорят, что вы забыли указать свой пол, до того, что находятся "непогашенные штрафы", которые на самом деле оплачены, либо он якобы не похож на изображение на правах. Для того, чтобы дойти до аттестации, таких чудес может быть огромное количество. То есть, вчера этот человек выходил на линию и все было хорошо, а сегодня он решил пройти аттестацию и вдруг все стало плохо», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, председатель союза цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев в беседе с «Радиоточкой НСН» также усомнился, что с 1 марта в Москве начнется какой-то коллапс из-за проблем с такси.
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