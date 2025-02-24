«Космические цены?»: Подорожание такси в Москве с 1 марта назвали байкой

Цены на такси в столице существенно не повысятся в начале весны, заявил в интервью НСН координатор движения «Стоп нелегал», советник главы профсоюза таксистов Евгений Грэк.

По данным ТАСС, с 1 марта цены на такси в московском регионе могут вырасти в три раза. Это объясняется тем, что без прохождения аттестации водители такси в Москве и Подмосковье не смогут с этой даты принимать заказы, а по состоянию на середину февраля, аттестацию якобы получила только треть таксистов. Грэк назвал это «байкой».