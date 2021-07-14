Кощею не снилось: Памфилова рассказала о «сказочной» защите бюллетеней

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала о высоком качестве защиты бюллетеней на выборах. Она сравнила несколько степеней их защиты и контроля с сохранностью иголки, на конце которой была смерть Кощея бессмертного.

По словам главы ЦИК, преодолеть многослойную защиту бланков также сложно, как добраться до яйца с иглой Кощея в русских сказках.

Памфилова также рассказала, что Центризбирком будет наращивать применение комплексов обработки избирательных бюллетеней в ходе голосования.

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Как уточнила председатель ЦИК, в планах – за два года охватить КОИБами максимальное число участков, где голосует «адекватное количество избирателей».

Ранее Памфилова сообщила, что Центральная избирательная комиссия приняла документы на выдвижение кандидатов в Госдуму от всех 15 партий, которые уведомили о провидении своих съездов.

Голосование на думских и выборах другого уровня будет организовано в этом году в течение трёх дней – 17, 18 и 19 сентября.

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Фото: cikrf.ru
ТЕГИ:ВыборыЦИКЭлла Памфилова
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