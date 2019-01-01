Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме» в Приморье

Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье. Как пишет «Интерфакс», суд признал, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал. Об этом сообщила представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.

Она пояснила, что причины этого решения станут известны 5 июня, когда суд изложит все свои доводы, отмечает RT.

Между тем, представители компаний-отловщиков пояснили, что не могут выпустить животных на безвозмездной основе, поскольку «получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно и право собственности на животных».

В ноябре 2018 года стало известно, что в приморской бухте Средняя находятся косатки и белухи, которых отловили, чтобы продать в зарубежные океанариумы. В том же месяце суд запретил продавать животных или транспортировать. По факту вылова косаток и белух было возбуждено уголовное дело. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться в ситуации с косатками и белухами, которые находятся в бухте Средняя в Находке Приморского края, отмечает Ura.ru.