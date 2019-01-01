Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме» в Приморье
Южно-Сахалинский городской суд частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье. Как пишет «Интерфакс», суд признал, что животные были выловлены незаконно, но в их изъятии отказал. Об этом сообщила представитель всех истцов в суде по иску в защиту касаток и белух Наталия Лисицына.
Она пояснила, что причины этого решения станут известны 5 июня, когда суд изложит все свои доводы, отмечает RT.
Между тем, представители компаний-отловщиков пояснили, что не могут выпустить животных на безвозмездной основе, поскольку «получили разрешение госорганов на их вылов, соответственно и право собственности на животных».
В ноябре 2018 года стало известно, что в приморской бухте Средняя находятся косатки и белухи, которых отловили, чтобы продать в зарубежные океанариумы. В том же месяце суд запретил продавать животных или транспортировать. По факту вылова косаток и белух было возбуждено уголовное дело. Владимир Путин поручил Генпрокуратуре разобраться в ситуации с косатками и белухами, которые находятся в бухте Средняя в Находке Приморского края, отмечает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что команда французского океанолога Жан-Мишеля Кусто выступила против выпуска косаток и белух в водах бухты Средняя в Приморском крае, где сейчас находится «китовая тюрьма». По мнению экспертов, выпускать животных нужно в тех районах, где их отловили, иначе их долгосрочное выживание попадает под угрозу.
Кроме того, для изменения поведения косаток от условий неволи к жизни в дикой природе необходимо больше времени, считают экологи. В противном случае животные могут не адаптироваться к жизни на воле и погибнуть.
Также есть вариант, что они будут возвращаться в бухту Средняя, досаждать владельцам судов, местным рыбакам и жителям, воруя рыбу и выпрашивая пищу.
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