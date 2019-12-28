Росреестр бьёт по рукам ипотечникам и судебным приставам

Замглавы Росреестра Сергей Сапельников сбежал за границу в 2013 году после того, как оперативники ФСБ и Счетная палата обнаружили финансовые нарушения на сумму 23,9 миллиарда рублей, в том числе нецелевое расходование бюджетных средств в сумме 2,5 миллиарда рублей. Основные нарушения пришлись на сферы IT-инфраструктуры и IT-технологий, а также картографии, которые в Росреестре курировал Сергей Сапельников. В отчете указывалось, что он предоставлял недостоверные сведения по расходам средств подпрограммы без объяснения по фактам выявленных аудиторами нарушений.

Но за шесть лет после громкого побега чиновника Росреестра, ведомство так и не смогло отладить свою работу. Дошло до того, что в начале декабря 2019 года МВД потребовало предоставить прямой доступ к информационным базам Росреестра из-за постоянных перебоев в работе ЕГРН. Напомним, сбои в работе сервисов Росреестра начались еще в начале лета 2019 года, продолжились в августе и сентябре и не заканчиваются по сей день. В самом ведомстве давно признали наличие проблем и обещают перенести базы данных на новые мощности.

По мнению Кирилла Кабанова, исправление ошибок Росреестра снова потребует новых денег, а значит найдутся желающие их «освоить»:

«Пока Росреестр остается в категории высокого коррупционного риска. Это правда. Там непростые внутриэлитные отношения. Пока у Виктории Абрамченко (руководитель Росреестра - прим.НСН) есть возможность списывать проблемы на огрехи прошлых начальников. Но проблема является раздражающим фактором в обществе, это факт. Мы готовим большой документ по Росреестру и скоро передадим его президенту», - добавил он.

А вот председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко настроен менее категорично. По его мнению, не за всяким сбоем стоит коррупция.

«Нужно понять, кто и чем занимается. На текущий момент на рынке действительно есть несколько групп людей, которые страдают от Росреестра. Это, во-первых, нотариусы, которые проводят сделки. Они жалуются, что каждый пятый документ, которые сдается в Росреестр, задерживается по ряду причин, некоторые запросы теряются. На эти же проблемы жалуются и застройщики. Почему такие сложности в Росреестре? Они вынуждены работать с очень чувствительной историей. Недвижимость и земля в России всегда были самым тонким моментом», - заявил НСН Герман Клименко.

По его словам, без сбоев не обходится ни одна крупная система:

«Я не хочу защищать Росреестр ни в коей мере, у меня нет там никаких интересов, но мне кажется, когда мы говорим о сбоях [из-за обновлений], это говорит, что система тяжела, и ее приводят в порядок. Нам иногда кажется, что что-то сделать очень просто. Но если за этим стоят имущество и судьбы людей, там надо все перепроверять 10 раз. Сделки задерживаются, да, но если бы Росреестр поторопился, возможно, было бы еще хуже», - предположил эксперт.

Однако сбой в работе ЕГРН сильно ударил не только по нотариусам, но и по простым людям в их сделках с недвижимостью. Многие граждане понесли ощутимые финансовые потери из-за срывов сроков регистрации. Особенно это было заметно в банковской системе ипотечного кредитования, когда простые граждане брали ипотечный кредит, начинали платить проценты, но при этом не могли въехать в новое жилье, потому как без регистрации в Росреестре любая сделка с недвижимостью недействительна.

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал НСН, что решить проблему могли бы новые блокчейн-технологии, но на создание нового подхода требуется время и изменения в законодательной базе.

«Любые информационные системы хоть раз в жизни, да сбоят. Но я являюсь сторонником децентрализованных систем распределенных реестров, которые гораздо более отказоустойчивые и гораздо более подходят Росреестру, чем их централизованные системы, которые администрируются. Например, база данных, которая основана на блокчейне, позволяет хранить реплику одних и тех же данных, независимо от падения или гибели отдельно взятого узла. И тогда, реестр недвижимости может поддерживаться самими владельцами недвижимости, и падений, потерь и сбоев станет гораздо меньше, чем в их централизованной системе. Но реализовать это нам не позволяет законодательство, этим технологиям блокчейна не так много лет, они не отработаны. Для внедрения потребуется пилотная реализация, формирование технического задания, все это достаточно сложно», - заявил НСН Мариничев.

Но пока эксперты ломают копья вокруг проблем Росреестра, в самом ведомстве доходит до курьезов. Так, совсем недавно Росреестр заблокировал весь входящий трафик от... Службы судебных приставов. По данным Росреестра, только за октябрь ФССП сделало свыше 67 миллионов запросов на получение информации из реестра. Это почти половина всех обращений за месяц. Как результат, в конце ноября время на обработку запросов приставов увеличилось более чем вдвое, до четырех-пяти суток. На всякий случай приставов отключили. Совсем. До лучших времен.

