Услуге «автомобиль по подписке» предрекли успех

«Владение автомобилем в больших городах становится все более сложным и затратным – налоги парковка, много чего. При этом автомобиль нужен гораздо реже чем раньше. Сегодня нужен, завтра нет. Мой личный автомобиль обычно с воскресенья до пятницы просто стоит возле дома. Поэтому по миру все больше распространяются услуги по временному владению автомобилем. Для тех, кому он нужен на короткий срок, появился каршеринг. Вот появилась подписка. Ее пока предлагали за рубежом крупные премиальные компании. «Хендэ» решил в России, и через какое-то время народ почувствует, что это удобно», - сказал он.

Ранее координатор «Синих ведерок» Петр Шкуматов в эфире НСН выразил уверенность, что автопроизводители будут больше предоставлять автомобили по подписке.

