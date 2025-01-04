При ударе дрона ВСУ по гражданской машине погиб внештатный корреспондент «Известий»

Внештатный корреспондент газеты «Известия» Александр Мартемьянов погиб в результате удара украинского беспилотника по автомобилю на трассе Донецк-Горловка, передает РИА Новости.

Опубликован последний сюжет погибшего в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

Также пострадали еще четверо сотрудников СМИ, в том числе корреспондент РИА Новости.

По данным агентства, украинские войска намеренно нанесли удар по гражданскому автомобилю, находящемуся далеко от линии соприкосновения.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
ТЕГИ:УкраинаВСУДНРПогибшиеЖурналисты

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