Корпорация Курской области подозревается в хищении 3 миллиардов рублей

Руководство Корпорации развития Курской области стало объектом расследования по подозрению в масштабном хищении средств, выделенных на обороноспособность региона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на иск.

По данным издания, корпорация заключала госконтракты на строительство защитных сооружений, включая блиндажи, огневые точки и противотанковые пирамиды, с подконтрольными компаниями, выводя деньги через фирмы-однодневки.