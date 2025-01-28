Корпорация Курской области подозревается в хищении 3 миллиардов рублей

Руководство Корпорации развития Курской области стало объектом расследования по подозрению в масштабном хищении средств, выделенных на обороноспособность региона. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на иск.

По данным издания, корпорация заключала госконтракты на строительство защитных сооружений, включая блиндажи, огневые точки и противотанковые пирамиды, с подконтрольными компаниями, выводя деньги через фирмы-однодневки.

Задержан экс-директор ООО «Десятый подшипниковый завод» по делу о хищении

Ущерб от этих действий оценивается в более 3 миллиардов рублей. В рамках дела задержаны и арестованы руководители корпорации Владимир Лукин, Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, а также фигуранты, связанные с коррупционной схемой, включая депутатов Курской областной думы и предпринимателей.

Генеральная прокуратура запросила арест на имущество виновных, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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