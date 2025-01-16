Задержан экс-директор ООО «Десятый подшипниковый завод» по делу о хищении

Сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщили в ведомстве, передают РИА Новости.

«Пандемия мошенничества»: В России призвали ввести период охлаждения для крупных сделок

В настоящее время Борисов арестован, уточнили в СК РФ.

По данным следствия, директор путем завышения цен на продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа).

Ранее мужчину осудили за мошенничество при строительстве многоквартирных домов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГособоронзаказМошенничествоЗадержаниеСКР

Горячие новости

Все новости

партнеры