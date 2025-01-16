Задержан экс-директор ООО «Десятый подшипниковый завод» по делу о хищении
Сотрудники Следственного комитета РФ задержали бывшего директора ООО «Десятый подшипниковый завод» Николая Борисова по делу о хищении 800 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщили в ведомстве, передают РИА Новости.
В настоящее время Борисов арестован, уточнили в СК РФ.
По данным следствия, директор путем завышения цен на продукцию и подлога документов похитил не менее 800 миллионов рублей. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа).
Ранее мужчину осудили за мошенничество при строительстве многоквартирных домов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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