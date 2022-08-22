Корпорация BBC отозвала лицензии на свой контент в России

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении вещателя.

Так, в отечественном онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» оказались недоступны некоторые проекты британской компании: «Война и мир», «Гордость и предубеждение», «Улица потрошителя», «Мисс Марпл». При этом пользователи все еще могут посмотреть сериалы «Доктор Кто», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву», пишет РИА ФАН.

При этом в «Кинопоиске» назвали неверной информацию об исчезновении всех сериалов BBC, отметив, что популярные у подписчиков проекты по-прежнему доступны для просмотра.

