Корпорация BBC отозвала лицензии на свой контент в России
Британская корпорация BBC отозвала лицензию на свой контент для России. Об этом сообщает РБК.
«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении вещателя.
Так, в отечественном онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» оказались недоступны некоторые проекты британской компании: «Война и мир», «Гордость и предубеждение», «Улица потрошителя», «Мисс Марпл». При этом пользователи все еще могут посмотреть сериалы «Доктор Кто», «Тюдоры», «Мерлин», «Убивая Еву», пишет РИА ФАН.
При этом в «Кинопоиске» назвали неверной информацию об исчезновении всех сериалов BBC, отметив, что популярные у подписчиков проекты по-прежнему доступны для просмотра.
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