Коронавирусный бунт

Вахтовики Чаяндинского месторождения выразили недовольство условиями проживания и недостатком информации о заболевших коронавирусом. «Выразили недовольство» - весьма деликатное описание тех речей разъяренных рабочих, которые звучали на появившейся в сети видеозаписи. Они утверждали, что среди них есть больные коронавирусом, но руководство не делает ничего для того, чтобы не допустить распространения инфекции. Нет ни масок, ни каких-либо других средств защиты, - жаловались участники стихийного митинга.

Карантин на одном из крупнейших газоконденсатных месторождений, Чаяндинском, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», был введен в середине апреля после того, как коронавирус был выявлен у трех работников вахтового поселка. Въезд и выезд с территории был запрещен. По данным РБК, на 28 апреля в инфекционных больницах Якутии находятся 56 человек из различных вахтовых поселков Чаяндинского месторождения, а еще 39 ранее поступили на лечение в Ноябрьск. Глава Якутии Айсен Николаев, слова которого приводит РИА Новости, заявил, что в вахтовых поселках «Газпрома» проведен тотальный анализ 10,5 тысяч работников. По его словам, количество заболевших может оказаться «очень значительным». «Ситуация на месторождении напряженная, разделение на инфицированных и здоровых еще не завершено», - заявили в пресс-службе руководства республики.

События, о которых идет речь, имели место в вахтовом поселке подрядной организации, - заявили РИА Новости в дочерней структуре «Газпрома» - предприятии «Газпром добыча Ноябрьск», добавив, что «не имеют права комментировать от имени другой компании». В свою очередь, в пресс-службе компании «Газпром трансгаз Томск» «Интерфаксу» заявили, что вспышка коронавируса на Чаяндинском месторождении не коснулась подразделения «Газпрома», обслуживающего газопровод «Сила Сибири».

Провести проверку возможных нарушений прав рабочих обещала региональная прокуратура. Будет дана оценка соблюдению трудовых прав граждан, требований санитарно-эпидемиологического законодательства, полноты принятия мер, направленных на недопущение массового заболевания. Но, поскольку проверка, даже прокурорская, «лечит» не всё, то на месторождении будет развернут госпиталь МЧС. Разворачивать его начнут уже 30 апреля. Стало также известно, что глава республики и руководство «Газпрома» договорились о том, что вахтовых работников месторождения, где выявлен очаг заболевания коронавирусом, вывезут из Якутии в ближайшее время.

Для принятия всех этих решений понадобился бунт.

