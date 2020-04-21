Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко взял на особый контроль ситуацию с распространением коронавируса в онкологическом диспансере регионального центра. В медучреждении инфицированы COVID-19 18 пациентов и 9 медиков, подтвердил глава области в соцсетях.
По данным Савченко, состояние всех заражённых оценивается как удовлетворительное, все проходят лечение. При этом онкодиспансер продолжает функционировать в штатном режиме.
Как ранее стало известно, инфекцию в диспансер непреднамеренно занесла женщина из Старого Оскола, которая проходила там лечение. Коронавирус у неё выявили уже после выписки, поскольку внешних проявлений заболевания не было.
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