Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко взял на особый контроль ситуацию с распространением коронавируса в онкологическом диспансере регионального центра. В медучреждении инфицированы COVID-19 18 пациентов и 9 медиков, подтвердил глава области в соцсетях.

По данным Савченко, состояние всех заражённых оценивается как удовлетворительное, все проходят лечение. При этом онкодиспансер продолжает функционировать в штатном режиме.

Как ранее стало известно, инфекцию в диспансер непреднамеренно занесла женщина из Старого Оскола, которая проходила там лечение. Коронавирус у неё выявили уже после выписки, поскольку внешних проявлений заболевания не было.

