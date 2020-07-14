Коронавирус в России сочли болезнью городов
Новый коронавирус можно считать болезнью городов. Такой вывод делают авторы доклада, посвящённого адаптации городской среды к последствиям пандемии. Документ опубликован на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).
Ученые обратили внимание на закономерность, которая отмечается почти во всех государствах — очаг заболевания COVID-19 возникает в крупнейших мегаполисах, после чего перекидывается на другие отдалённые территории с более низким уровнем развития.
При этом, по оценке российских экспертов, пандемия вызвала кратковременный отток населения из наиболее крупных агломераций в пригороды, средние и малые населённые пункты, сельскую местность. Авторы доклада также предполагают, что страх пандемии надолго задержится в коллективной памяти.
Кроме того, учёные прогнозируют, что коронавирус приведёт к существенному изменению требований граждан к параметрам жилья и условиям городской среды. Также, согласно выводам доклада, люди продолжат покидать мегаполисы и переезжать, большей частью, в южные регионы России с более благоприятным климатом.
В связи с этим эксперты считают необходимым скорректировать государственную политику управления развитием пространства и жилищного строительства. В частности, необходимо обеспечить комплексную поддержку индивидуального жилищного строительства, ограничив высотность застройки, полагают авторы доклада.
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