Коронавирус унес жизни пяти человек в Подмосковье за сутки
За минувшие сутки в Московской области умерли пять человек, у которых был подтвержден коронавирус COVID-19.
«За последние сутки скончались пять пациентов с подтвержденным коронавирусом. Всего умерло восемь человек», - сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на «Коронавирус.Мособлштаб».
Общее число заболевших по состоянию на 6 апреля достигло 387. Состояние восьми пациентов на данный момент оценивается как тяжелое. 39 человек выздоровели.
Всего за минувшие сутки в России выявили 954 новых случая в 49 регионах, большинство из них в Москве (591) Подмосковье (82) и Санкт-Петербурге (35), сообщает RT.
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